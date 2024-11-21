Süheyla Sultan Gemisi Yalova'da Bakıma Alındı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından demirlediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde afetzedelere geçici barınma imkanı sunulan, Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi'nin bakım ve onarımına Yalova'da başlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Karadeniz Holding tarafından İskenderun'a gönderilen gemi, 2023 yılının mart ayından itibaren bölgede yaşam alanı olarak depremzedelere hizmet verdi.

Yatak, poliklinik, restoran ve oyun alanları olmak üzere birçok fonksiyonuyla yürüttüğü görevi sona eren yaşam gemisi, Altınova ilçesine getirilerek Tersaneler Bölgesi'nde bakım ve onarıma alındı. Gemi, bakım ve onarımın ardından yaşanabilecek afetlerde kullanılmak üzere Yalova'da hazır bekletilecek.

Lifeship Proje Koordinatörü Umut Çevik, gazetecilere, Süheyla Sultan Gemisi'nin 4 yıl önce afet bölgelerinde kullanmak amacıyla yapıldığını söyledi.

İskenderun Limanı'nda aynı anda 2 bin kişiye yemek, ısınma, barınma, eğitim, sıcak su ve kreş gibi imkanları sunan gemide 1,5 yılda 14 bine yakın kişiyi ağırladıklarını dile getiren Çevik, şöyle konuştu:

"En başından beri İskenderun Kaymakamlığı ile koordineli çalıştık. Kalıcı barınma alanlarının yapılmasıyla gemiye ihtiyaç kalmadığı bize bildirildi. Bunun üzerine gemimiz İskenderun Limanı'ndan 11 Kasım itibarıyla ayrılarak enerji sektöründe gemilerimizi inşa ettiğimiz, bakım ve onarımlarını yaptığımız Karmarine Tersane'mize Yalova'ya geldi ve buraya bağlandı. 1-2 haftalık bakım onarım süreci geçtikten sonra yeni görevlerini burada bekleyecek."