Sudan ile Çin arasında 50 milyon dolarlık borç silme anlaşması imzalandı

Sudan ile Çin arasında, Çin'in Sudan'dan alacaklı olduğu yaklaşık 50 milyon dolar tutarındaki faizsiz kredilerin bir kısmının silinmesini öngören protokol imzalandı.

Sudan Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Port Sudan kentinde imzalanan protokol kapsamında, geri ödenmesi gereken toplam 344,52 milyon Çin yuanı (yaklaşık 50 milyon doları) tutarındaki dört faizsiz kredi borcu kaldırıldı.

Protokole Sudan hükümeti adına Maliye Bakanı Gibril İbrahim, Çin tarafı adına ise Sudan'daki Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Xiu Jian imza attı.

Taraflar, protokolün imza tarihinde yürürlüğe girmesi konusunda mutabakata varırken, borç silme sürecine ilişkin hesapların kapatılması için gerekli işlemlerin Sudan Merkez Bankası ile Çin Kalkınma Bankası tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı.

Maliye Bakanı İbrahim, Sudan ile Çin arasındaki köklü ekonomik ilişkilere dikkati çekerek, ülkesinin bu ilişkileri koruma ve geliştirme konusundaki kararlılığını yineledi.

Çin'in özellikle yatırım ve petrol üretimi alanlarında Sudan'a verdiği desteği takdir ettiklerini belirten İbrahim, Pekin yönetiminin bölgesel ve uluslararası platformlarda Sudan'a verdiği desteğin de önem taşıdığını ifade etti.

İbrahim, Sudan'ın Afrika'daki Çin yatırımları açısından önemli bir geçiş noktası olduğunu vurgulayarak, Çin'in 50 Afrika ülkesinden ithal edilen ürünleri gümrük vergisinden muaf tutma kararının ekonomik işbirliğini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Bakan İbrahim, Çin'in AIBO Enstitüsü tarafından yürütülen programlar da dahil olmak üzere çeşitli eğitim programları aracılığıyla Sudanlı kamu çalışanlarının kapasitesinin geliştirilmesine ve orta kademe yöneticilerin yetiştirilmesine destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Çin'in Sudan'daki Maslahatgüzarı Jian ise ülkesinin Sudan ekonomisinin kalkınmasını desteklemeyi, borç yükünün hafifletilmesine katkı sunmayı ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmeyi sürdürmek istediğini belirtti.

Görüşmede ayrıca Batı Omdurman Mezbahası Projesi ile Çin Devlet Başkanı tarafından enerji, su ve tarım projelerinde kullanılmak üzere tahsis edilen 200 milyon yuanlık hibenin uygulanma süreci ele alındı.