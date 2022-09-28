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Sudan'da "Peygamber Alayı" düzenlendi

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Sudan'ın başkenti Hartum'da Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümünün yaklaşması münasebetiyle "Peygamber Alayı" gerçekleştirildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'da Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümünün yaklaşması münasebetiyle "Peygamber Alayı" gerçekleştirildi.

Burhaniye Camisi'nden hareket eden ve askeri bandonun da eşlik ettiği yüzlerce Sudanlı, dualar ve ilahiler eşliğinde Seccane bölgesindeki Mevlid-i Nebevi Meydanı'na kadar kortej oluşturdu.

Her yıl hicri takvime göre Hazreti Muhammed'in doğduğu ay olan Rebiulevvel'in ilk haftasında ülkedeki meydanlarda çeşitli anma törenleri düzenleniyor.

Sudan'da geleneksel peygamber alaylarında davul ve teflerle ritim tutulurken, sufiler kaside ve ilahiler seslendiriyor.

Bu yıl veladet kandili 7 Ekim cuma akşamı idrak edilecek.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel

Hz Muhammed Hartum Sudan Güncel Haberler

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