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Suat Kılıç, fon soruşturmasında tedbirlerin aynı gün kaldırılmasını eleştirdi

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Suat Kılıç, fon soruşturmasında tedbirlerin aynı gün kaldırılmasını eleştirdi
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Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, fon soruşturmasında bazı iş insanlarının mal varlıklarına konulan tedbirlerin aynı gün kaldırılmasını eleştirdi. Kılıç, bunun dolandırılan milyonların çözüm beklentisini sarstığını belirterek imtiyazlı kesimlerin korunmamasını istedi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, fon dolandırıcılığı soruşturması kapsamında bazı iş insanlarının mal varlıklarına yönelik tedbirlerin kısa sürede kaldırıldığını belirterek, "Fon dolandırıcılığından adam kayırarak, holding seçip ayıklayarak mı kurtulacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarındaki fon soruşturmasına eleştirilerde bulundu. Kılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fon dolandırıcılığından adam kayırarak, holding seçip ayıklayarak mı kurtulacaksınız? 'Seçkin iş insanları'nın mal varlıklarına yargı tarafından konulan tedbirlerin aynı gün, hatta aynı saat içinde kaldırılması, dolandırılan milyonların çözüm beklentisini sarsıyor. Hiç değilse fon dolandıcılığında imtiyazlı zümrelerinizi korumayın, kollamayın, ayıklamayın. Çaldıklarını iade ermeleri yetmez, fonda batırılan ana paraların iadesi hangi kaynaktan ve ne zaman yapılacak? Çöküşün devam ettiği borsadaki kayıplar nereden, nasıl karşılanacak? Devlete ve piyasaya yönelik güven kaybının maliyeti nasıl hesaplanacak? Hukukta helalleşmek yoktur, hesap vermek vardır."

Kaynak: ANKA
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