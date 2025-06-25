Suat Kılıç: Emekliye ve Asgari Ücretliye Ara Zam Zorunlu

Suat Kılıç: Emekliye ve Asgari Ücretliye Ara Zam Zorunlu
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Temmuz ayında emeklilere ve asgari ücretlilere ara zam verilmesi gerektiğini belirtti. Kılıç, ekonomik zorluklar ve artan enflasyon nedeniyle bu durumun zorunlu olduğunu ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Temmuz ayı emekliye, asgari ücretliye ara zam vermeden geçiştirilemez." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ve İran arasındaki ateşkes sürecini yakından takip ettiklerini belirten Kılıç, "Bölgemiz ateş çemberinde. İsrail-İran ateşkes sürecini takip ediyoruz. Çelişkili durumlar yaşanıyor. Dikkatler dağıtılıyor. Ağır bombardıman uçakları ve sayısı belirsiz füzelerle amacına ulaşıp, işledikleri savaş suçlarının üzerini hızla kapatıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü için hevesli olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"İşte görüyorsunuz, savaş baronu Trump, barış elçisi oldu. Amerikan uçaklarının İran'ı bombaladığı gecenin sabahında 'Savaşı ben bitirdim' diyecek kadar da yüzsüz. Gazze'de oluk gibi kan akıyor. Bombalarla, silahlarla ölmeyen çocuklar, açlıktan kırılıyor. Bu ölüm ve cinayetlerin azmettiricisi, İsrail'in ölüm kusan silahlarının tedarikçisi Trump Nobel'e aday. Tehditkar silah tüccarı, küstah emlakçı Trump'ın barış ödülü alması Nobel'in de inkarı ve iflası olur."

Kılıç, bölgesel gerilimler nedeniyle akaryakıt fiyatlarının arttığına dikkati çekerek, söz konusu artışların enflasyonu etkilediğini ve hayat pahalılığının arttığını söyledi.

Savaşın yükünün dar gelirliye yükleneceğini savunan Kılıç, "Bu terazi bu sıkleti çekmez. Asgari ücretlilerimiz, emeklilerimiz bu yükü üstlenemez. Temmuz ayı emekliye, asgari ücretliye ara zam vermeden geçiştirilemez. Kabineye bir kere daha sesleniyoruz. İsrafı azaltın, tasarrufu artırın, emekliyi, asgari ücretliyi yokluğa mahkum bırakmayın." diye konuştu.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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