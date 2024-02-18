SSR Mining'in Türkiye'deki maden ocağıyla ilgili silinen vergi tutarı 222 milyon TL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Erzincan İliç'te felaket yaşanan altın madenini işleten Anagold Madenciliğin yüzde 80 ortağı olan, ABD Denver, Kanada Toronto merkezli SSR Mining'in 2023 yılı finansal tablolarına göre İliç'teki maden ocağıyla ilgili şirketin Türkiye'de silinen vergi, faiz ve ceza tutarı 7 milyon 218 bin dolar. Güncel kurla 222 milyon TL" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç'te toprak kaymasının yaşandığı altın madenini işleten Anagold Madenciliğin yüzde 80 ortağı olan SSR Mining'in silinen vergi, faiz ve ceza tutarının 222 milyon TL olduğunu açıkladı. ABD Federal Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun konuyla ilgili belgesini paylaşan Yavuzyılmaz'ın bu gece X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Yaparsa AK Parti yapar. Erzincan İliç'te felaket yaşanan altın madenini işleten Anagold Madenciliğin yüzde 80 ortağı olan, ABD Denver, Kanada Toronto merkezli SSR Mining'in 2023 yılı finansal tablolarına göre İliç'teki maden ocağıyla ilgili şirketin Türkiye'de silinen vergi, faiz ve ceza tutarı 7 milyon 218 bin dolar. Güncel kurla 222 Milyon TL. Kaynak: ABD Federal Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu."