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Sri Lanka'da kasırgada hasar gören 14 köprü için Gampaha'da temel atıldı

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Sri Lanka'da kasırgada hasar gören 14 köprü için Gampaha'da temel atıldı
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Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası'nda hasar gören 14 köprünün yeniden inşası için Çin destekli projede temel atma töreni Gampaha'da yapıldı. Bakan Bimal Rathnayake, köprünün yeniden inşasıyla topluluklar arası bağlantının ve ekonomik faaliyetlerin yeniden başlayacağını söyledi.

KOLOMBO, 2 Kasım (Xinhua) -- Sri Lanka'da geçen yıl Ditwah Kasırgası'nda hasar gören 14 köprünün yeniden inşasına yönelik Çin destekli proje kapsamında inşa edilecek köprünün temel atma töreni ülkenin batısındaki Gampaha'da düzenlendi.

Sri Lanka Ulaştırma, Karayolları ve Kentsel Kalkınma Bakanı Bimal Rathnayake, pazar günkü törende yaptığı konuşmada, köprünün yeniden inşası sayesinde topluluklar arasında yeniden bağlantı kurulacağını ve ekonomik faaliyetlerin yeniden başlayacağını söyledi.

Bakan, Çin ile yakın işbirliği içinde çalışacaklarını ve iki taraf arasındaki proje anlaşmasının, Sri Lanka halkına somut faydalar getirmesini sağlayacaklarını belirtti.

Çin'in Sri Lanka Büyükelçisi Wei Huaxiang ise Sri Lanka'nın kasırga afetinin yol açtığı zorlukları aşabilmesini ve projenin buna katkıda bulunmasını temenni ettiklerini söyledi.

Wei, projeyi yöneten ve üstlenen Çinli şirketlere, Sri Lanka ile yakın işbirliği içinde çalışmaları talimatını verdi.

İki taraf, projenin uygulamasına yönelik anlaşmayı 28 Eylül'de imzalamıştı.

Kaynak: Xinhua
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