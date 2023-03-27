SPOR Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu

Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu

Selay SAYKAL- Selçuk BAŞAR/TRABZON(DHA)- Trabzonspor'un olağanüstü gerçekleşen genel kuruluna tek aday olarak katılan Ertuğrul Doğan, bordo mavili kulübün 18'inci başkanı oldu. Başkan olarak ilk konuşmasında birlik beraberlik mesajı veren Doğan, "Büyük bir aileyiz ve şu andaki sorunları ortadan kaldırabilecek hafızaya, kültüre ve güçlü bir iradeye sahibiz. Kimse endişe etmesin, karamsarlığa da kapılmasın. Beraber aydınlık yarınlara yürüyeceğiz dedi.

Trabzonspor'un 48'nci dönem yönetim kurulunun seçildiği olağanüstü genel kurulu tamamlandı. Hayri Gür Spor Salonu'nda 2 gün süreyle gerçekleşen ve 9 bin 278 delegenin oy kullanma hakkı bulunan genel kurulda, 19 sandıkta 1231 delege oy kullanırken 1129 oy geçerli sayıldı.

Genel kurulda saat 16.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlanırken, yaklaşık 1 saat sürem sayımın ardından Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen, Ertuğrul Doğan'ın 919 oy alarak Trabzonspor'un yeni başkanı seçildiğini açıkladı. Genel kurulda, bağımsız yönetim kurulu adayı Levent Sekban'ın 60, Aydın İskender'in 54, Harun Özdemir'in 55, Deniz Erçin'in 52, Muhammet Başkan'ın 54, Recep Bakırtaş'ın 54 oy aldığı açıklandı.

"KİMSE ENDİŞE ETMESİN"

Sonucun duyurulması sonrası Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, konuşma yaptı. Doğan, ' Trabzonspor'un yeni başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu ulvi görevi en iyi şekilde yerine getireceğimin, Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımla birlikte kulübümüzün menfaatlerini ön planda tutacağımızın sözünü veriyorum. Tek gerçeğimiz olacak, kulübümüzün çıkarları. Açılış konuşmamda, 'yeni bir hikayeye başlıyoruz' demiştim. Bu hikayenin kahramanları Trabzonspor camiasının bileşenleri, yani sizler olacaksınız. Büyük bir aileyiz ve şu andaki sorunları ortadan kaldırabilecek hafızaya, kültüre ve güçlü bir iradeye sahibiz. Kimse endişe etmesin, karamsarlığa da kapılmasın. Beraber aydınlık yarınlara yürüyeceğiz. Dün ve bugün gerek Trabzon'dan gerek ülkemizin değişik şehirlerinden gerekse avrupadan kongremize katılım göstererek yanımızda olan, gelemedikleri halde gönderdikleri mesajlarla desteklerini ileten herkese teşekkürlerimi sunuyorum? dedi.

ERTUĞRUL DOĞAN 18'İNCİ BAŞKAN OLDU

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, kulübün 18'nci başkanı olurken, bordo mavililerde sırasıyla; Ali Osman Ulusoy, Rıfat Dedeoğlu, Suat Oyman, Salih Erdem, Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Mehmet Ali Yılmaz, Mazhar Afacan, Faruk Nafiz Özak, Özkan Sümer, Atay Aktuğ, Nuri Albayrak, Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu, Muharrem Usta ve Ahmet Ağaoğlu başkanlık yapan isimler olmuştu.

48'İNCİ DÖNEM YÖNETİM KURULU

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor'un 48'inci dönem yönetim kurulu ise şöyle oluştu:

Asil üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı

Yedek üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı

20 ay süreyle seçilen Ertuğrul Doğan başkanlığındaki 48'inci yönetim kurulunun görevi 2024 yılı Aralık ayında sona erecek.

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Doğan, Oltan-Köleoğlu Enerji'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. 2022 yılında madencilik, enerji, havacılık, denizcilik ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Doğan Yatırım Holding'i kuran Ertuğrul Doğan, aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenerek iş hayatını sürdürüyor. Doğan, Trabzonspor Kulübünde 2018 yılında projeler ve finansman komitesi sorumlusu, 2020 yılında başkan yardımcısı olarak görev aldı. 2021 yılından itibaren ise Trabzonspor Asbaşkanı olarak görevini sürdürdü. Evli ve 2 çocuk babası olan Doğan, gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Trabzonspor'un 18'inci başkanı seçildi.