Pehlivanlar Kağıthane'de er meydanına çıktı - Haberler

Kağıthane Belediyesi tarafından bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilen yağlı güreş festivalinde, yurdun dört bir yanından pehlivanlar güreşti.

Hasbahçe Güreş Sahası'nda düzenlenen organizasyonda 41'i başpehlivan olmak üzere 500'e yakın pehlivan yer aldı. İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Şaban Yılmaz, Osman Aynur, Recep Kara gibi Türkiye'nin en başarılı başpehlivanlarının er meydanına çıktığı güreş festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk yağlı güreşinin önemli isimlerinden Kırkpınar şampiyonlukları bulunan İsmail Balaban ile Recep Kara, minik güreşçilerle, müsabakalar öncesinde gösteri maçı yaptı. Renkli anların yaşandığı gösteri maçından sonra başpehlivanlar, minik güreşçilerin ellerini havaya kaldırdı.