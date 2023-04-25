SPOR Fenerbahçeli oyuncular, şampiyonluğun ardından DHA'ya konuştu

Fenerbahçeli oyuncular, şampiyonluğun ardından DHA'ya konuştuOlcay Çakır Turgut: Taraftarımız önünde kazandığımız için çok mutluyuzEmma Meesseman: Ben şampiyonluğu, boynumda asılı olan madalyayı ve kupayı Fenerbahçe taraftarına getirmiş olmamızı önemsiyorumSatou Sabally: Aldığım en güzel doğum...

Fenerbahçeli oyuncular, şampiyonluğun ardından DHA'ya konuştu

Olcay Çakır Turgut: Taraftarımız önünde kazandığımız için çok mutluyuz

Emma Meesseman: Ben şampiyonluğu, boynumda asılı olan madalyayı ve kupayı Fenerbahçe taraftarına getirmiş olmamızı önemsiyorum

Satou Sabally: Aldığım en güzel doğum günü hediyesiydi

Sezer AFŞAR - Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA) ? Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu Play-Off final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 3-0 ile geçerek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipten kaptan Olcay Çakır Turgut, Emma Meesseman ve Satou Sabally, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten kaptan Olcay Çakır Turgut, 'Çok zor bir fikstürden geçtik. Final-Four oynadık, ardından yarı finalde Galatasaray ile karşılaştık. Ardından final serisi başladı. Sürekli seyahat halindeydik ama hedefimiz çok belliydi. Buna doğru emin adımlarla yürüdük. Taraftarımız önünde kazandığımız için çok mutluyuz' diye konuştu.

'40 SAYIYLA KAZANMIŞ OLMANIN VERDİĞİ BİR GEVŞEKLİK OLMADI'

EuroLeague Kadınlar finalinde Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 39 sayı farkla yenmelerine rağmen final serisine çok kararlı ve agresif başladıklarını aktaran Turgut, 'Çok sert başladık. Finalde 40 sayıyla kazanmış olmanın verdiği hiçbir gevşeklik olmadı. Buraya bambaşka bir motivasyonla çıktık. Zaten bu yüzden böylesine farklı bir şekilde seriyi kazandık. Ev sahibi değildik, avantajımız yoktu ama şampiyonluğu taraftarımızın önünde kutladık' ifadelerini kullandı.

MEESSEMAN: ŞU ANDA 10 TANE DAHA MAÇ OYNAYABİLİRİM

Final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Emma Meesseman, 'Harika hissediyorum. Şu anda 10 tane daha maç oynayabilirim. Buradaki taraftarlar, yönetimimiz, teknik kadro bize çok fazla enerji verdi. Çok iyi bir takıma sahibiz. Şimdi bu şampiyonluğu kutlayacağız' şeklinde konuştu.

'BEN ŞAMPİYONLUĞU, BOYNUMDA ASILI OLAN MADALYAYI VE KUPAYI FENERBAHÇE TARAFTARINA GETİRMİŞ OLMAMIZI ÖNEMSİYORUM'

En değerli oyuncu ödülünün kendisi için büyük bir gurur olduğunu ancak şampiyonluğun en önemli şey olduğunu belirten Belçikalı oyuncui 'Bu önemli bir onur benim adıma. Ama ben şampiyonluğu, boynumda asılı olan madalyayı ve kupayı Fenerbahçe taraftarına getirmiş olmamızı önemsiyorum. Evet, en değerli oyuncu seçildiğim için gururluyum ama şampiyonluk benim için daha büyük bir gurur' açıklamasında bulundu.

Meesseman, 'Önümüzdeki yıl seni Fenerbahçe formasıyla görebilecek miyiz" sorusuna ise gülerek 'Kim bilebilir, belki de' şeklinde cevap verdi.

SABALLY: ALDIĞIM EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİYDİ

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Satou Sabally, 'Bu kupa, bu zamana kadar aldığım en güzel doğum günü hediyesiydi. Takım gerçekten harikaydı. Hepsini çok seviyorum' diye konuştu.

'RAKİBİMİZE ÇOK FAZLA SAYGI DUYDUK'

EuroLeague Kadınlar finalinde Mersin ekibini farklı yenmelerinin kendilerinde bir rehavet oluşturmadığını ve bunu sahada gösterdiklerini aktaran Sabally, 'Rakibimize çok fazla saygı duyduk. Chelsea Gray ve Elizabeth Williams sonuna kadar savaştı. Çok iyi oyunculara sahipler. Biz Türkiye'deki ve avrupadaki en iyi takımız. Bunu gösterdik ve sonunda da şampiyonluğu elde ettik' şeklinde konuştu.

Satou Sabally, gelecek yıl Fenerbahçe formasını giyme ihtimaliyle ilgili olarak ise 'Devam edecek. Bunu göreceğiz' ifadelerini kullandı.