SPOR Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

Fenerbahçe kafilesi Sivas'taAlperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kaflesi kente geldi.

Fenerbahçe kafilesi Sivas'ta

Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kaflesi kente geldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe özel uçakla Sivas'a geldi. Sarı lacivertli ekibi Nuri Demirağ Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar teknik direktör Jorge Jesus ve futbolculara ilgi gösterip fotoğraf çektirdi. Takım otobüsüne binen sarı lacivertli ekip, kamp yapacağı otele geçti.

Fenerbahçe'nin, Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayı Samuel, Attila Szalaı, Serdar Aziz, Gusatavo Henrique, Samet Akaydın, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alıoskı, Miguel Crespo, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Joao Pedro, Arda Güler, Emre Mor, Miha Zajc, Diego Rossi, Joshua Kıng, Serdar Dursun ve Michy Batshuayı."

Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.