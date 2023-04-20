SPOR Breanna Stewart O gün attığım her top sayı oluyor gibiydiKupayı getirdiğimiz için çok mutluyuzBütün atışlarım girdiLigi kazanmak için savaşmaya devam edeceğizÇBK Yenişehir Belediyesi'ne saygımız çok yüksekMustafa AKIN - Kaan ÜLKER İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu...

SPOR Breanna Stewart O gün attığım her top sayı oluyor gibiydi

Kupayı getirdiğimiz için çok mutluyuz

Bütün atışlarım girdi

Ligi kazanmak için savaşmaya devam edeceğiz

ÇBK Yenişehir Belediyesi'ne saygımız çok yüksek

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Breanna Stewart, O gün attığım her top sayı oluyor gibiydi, bütün atışlarım girdi. Takımıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Böyle bir sonuçla sahadan ayrıldığımız için de onurluyuz dedi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, uzun yıllardır beklediği şampiyonluğu elde derken, Sarı-lacivertli ekipten Breanna Stewart sergilediği müthiş performansla tarihe geçti.

Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan EuroLeague kadınlar finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, tarihinde ilk kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Böylece kadınlarda Avrupa basketbolunun en önemli kupası 9 yıl aranın ardından tekrar Türkiye'ye geldi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Breanna Stewart da, unutulmaz bir başarıya imza attı. Final maçında başarılı bir performans sergileyen Stewart, Diana Taurasi'nin 2009 finalindeki 31 sayılık rekorunu 35 sayı atarak egale etti. EuroLeague kadın finalleri tarihinin en çok sayı atan oyuncusu unvanının sahibi olan 28 yaşındaki basketbolcu, finalde 6 ribaunt, 6 asist ve 5 top çalma ile maçın oyuncusu seçilirken, yarı final ve final mücadelelerinde 29.5 sayı ortalaması, 8.5 ribaunt ortalaması ve 3.5 asist ortalaması tutturdu.

STEWART KUPAYI GETİRDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Breanna Stewart, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirerek, Kupayı Fenerbahçe'ye getirdik. Soyunma odasında çığlıklar, konfetiler vardı. Koçu su yağmuruna tuttuk. Ama en önemlisi bu kupayı getirdiğimiz için çok mutluyuz diye konuştu.

BÜTÜN ATIŞLARIM GİRDİ

Stewart, 35 sayı bulması ile ilgili olarak, Final oynamak zaten büyük bir onurdu. Bunu başarmak da ayrıca büyük bir onur oldu. O gün attığım her top sayı oluyor gibiydi, bütün atışlarım girdi. Takımıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Böyle bir sonuçla sahadan ayrıldığımız için mutluyuz ifadelerini kullandı.

LİGİ KAZANMAK İÇİN SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Takvimlerinin çok yoğun olduğunu kaydeden Stewart, EuroLeague'i kazandık, kutlamalarımızı yaptık ama Türkiye Basketbol Kadınlar Ligi hala devam ediyor. Ligi de kazanmak için savaşmaya devam edeceğiz. Öncelikle Galatasaray'a odaklandık. Sonra kim gelirse ona odaklanacağız şeklinde konuştu.

ÇBK YENİŞEHİR BELEDİYESİ'NE SAYGIMIZ ÇOK YÜKSEK

ÇBK Yenişehir Belediyesi'nin zorlu bir takım olduğunu dile getiren Stewart, Gerçekten iyi oynuyorlar. Gerek EuroLeague olsun, gerek Türkiye ligi olsun. Onlara karşı saygımız çok yüksek dedi.