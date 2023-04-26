SPOR Bodrumspor garanti peşinde

Bodrumspor garanti peşinde

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Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alıp bitime 4 hafta kala 55 puanla 6'ncı sırada yer alan Bodrumspor, Play-Off'u garantilemeye çalışacak. Play-Off'ta direkt finale kalacak puan tablosunda 3'üncü sıra için yarışı sürdüren yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, düşme hattındaki Gençlerbirliği'yle cuma günü deplasmanda oynayacakları maçı da kazanıp hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istediklerini söyledi. Zorlu deplasmanda sakatlıkları bulunan Kenan Özer, Üzeyir Ergün ve kart cezalı Süleyman Özdamar'dan yararlanamayacak Bodrumspor'da Taşdemir, tecrübeleriyle galip gelmek istediklerini bildirdi.

Taşdemir, "Ligin ikinci yarıları çok zor. Şampiyonluk ve Play-Off mücadelesi veren var, düşmeme mücadelesi veren var. Dolayısıyla ikinci yarı zordu. Sezon başından beri ne yaptıysak son 4 maçta da onları yapmaya çalışacağız. Ligin sonu geldi ve sakatlarımız arttı. O biraz sıkıntı verici ama yapacak bir şey yok. Bu hafta oynayacağımız rakibimiz düşmeme mücadelesi veren, bizim maçı kaybettiğinde şansı çok daha azalacak olan Gençlerbirliği. Çok zor bir maç ama daha önce de zor maçları oynadık. Tecrübeliyiz, inşallah bu zor maçı da atlatacağız. Ligin üst tarafı çok çekişmeli. Bu sene ilk olmamıza rağmen zorlu rakiplerle mücadele ediyoruz. Onların içerisinde tutunmaya ve onları alt etmeye çalışıyoruz. Başardığımız ve başaramadığımız zamanlar da oldu. Alınabilecek ne maç varsa onları alıp Play-Off'u garantilemek istiyoruz" dedi.

OMAR IMERI: DİREKT FİNALİ İSTİYORUZ

Bodrumspor'un tecrübeli oyuncu Omar İmeri ise, "Karşımızdakinin önemi yok. Maçları teker teker alıyoruz. İster düşmemeye oynayan ister Play-Off için oynayan takım olsun. Bu hafta Gençlerbirliği ile oynayacağız. Umarım bu maç bizim için iyi geçer ve hanemize bir 3 puan daha yazdırırız. İnşallah sonunda hepimizin yüzü güler. Hepimizin hayali var. Bu takımın da hayali Süper Lig. Hepimiz savaşıyoruz. Artık 4 hafta kaldı. Bu maçlardan güzel puan alıp Play-Off'a kalmak ve direkt finale gitmek istiyoruz" diye konuştu.