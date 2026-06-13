Spacex İlk Halka Arzından Rekor Gelir Elde Etti

NEW YORK, 13 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda bulunan Nasdaq binasının önünde SpaceX'in halka arz törenini izleyen insanlar, 12 Haziran 2026.

ABD'li özel uzay şirketi SpaceX, halka arz fiyatını hisse başına 135 ABD doları olarak belirledi ve yaklaşık 555,56 milyon hissenin satışı yoluyla 75 milyar dolar gelir elde etti.

ABD basınında perşembe günü yer alan haberlere göre, söz konusu halka arz şirketin piyasa değerini yaklaşık 1,77 trilyon dolar seviyesine taşıdı. Toplanan fon miktarı açısından bu işlem, bir ilk halka arz için rekor niteliği taşıyor. Bu değerleme baz alındığında SpaceX'in ABD borsalarında işlem gören en değerli 10 şirket arasına gireceği belirtiliyor. (Fotoğraf: Liu Yanan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua