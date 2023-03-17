Şoygu, Karadeniz'de ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesine neden olan pilotları ödüle layık gördü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürülmesine sebep olan Rus savaş uçaklarının pilotlarını ödüle layık gördüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın geçici durum alanını ihlal ettiği ve düştüğü anımsatıldı.

Açıklamada, Şoygu'nun, söz konusu İHA'nın Rus sınırları ihlalini önleyen Su-27 uçaklarının pilotlarını ödüle layık gördüğü belirtildi.

Olay

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), 14 Mart'ta, iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.???????

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 15 Mart'ta, İHA'nın düşmesini telefonda görüşmüştü.