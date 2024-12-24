Sosyal Güvenlik Uzmanı Cenkci: Asgari Ücret Artık Devam Ücreti

(ANKARA) - Sosyal güvenlik uzmanı Mehmet Akif Cenkci, asgari ücretin başlangıç ücreti olma anlamını kaybederek devam ücreti haline geldiğine dikkat çekerek, "Öncelikle bizim çözmemiz gereken sorun asgari ücretli kişi sayıdır. Öncelikle asgari ücretli kişi sayısını düşürmemiz gerekiyor. Asgari ücretin devamlılık ücreti olmasından kurtulmamız gerekmektedir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin önümüzdeki hafta netleşeceğini, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun perşembe ya da cuma günü toplanacağını açıkladı. Asgari ücretin belirlenmesine günler kala Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci asgari ücret ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de asgari ücretli çalışan kişi sayısının düşürülmesi gerektiğini vurgulayan, Türkiye'de bugün çalışanların yarısının asgari ücretle çalışır hale geldiğini vurguladı.

Cenkci şunları kaydetti:

"Asgari ücret ne yazık ki ülkemizde fakirlik ücreti haline gelmiştir. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı veya ne kadar zam yapılması gerektiği tartışmalarından önce ülkemizde asgari ücretin asgari olmaktan ve başlangıç ücreti olmaktan çıktığını, devam ücreti haline geldiğini açıkça ifade etmek gerekir. Asgari ücret bir başlangıç ücretidir. Asgari ücret deneyim kazanana kadar ödenen bir ücrettir. Asgari ücret adı üzerinde en düşük ücrettir. Ücretli çalışan kesimin ortalama yarısı bugün ülkemizde ne yazık ki asgari ücretle çalıştırılmaktadır. Nitekim geçtiğimiz haftalarda Sayın Cevdet Yılmaz bu oranı yüzde 42 olarak açıklamıştır. Deneyim kazanma ücreti olan, başlangıç ücreti olan, asgari ücret artık ülkemizde devamlılık ücreti halindedir. Bugün açlık sınırı 22 bin, ortalama yoksulluk sınırı 70 bin TL ortalama. Eğer asgari ücret devamlılık ücreti halinde kalmaya devam edecekse bugün 70 bin TL'nin altında bir asgari ücreti konuşmak, tartışmaya açmak mümkün dahi değildir. Bugün bizler asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını veya yapılması gerektiğini konuşuyoruz ve tartışıyoruz. Öncelikle bizim çözmemiz gereken sorun asgari ücretli kişi sayıdır. Öncelikle asgari ücretli kişi sayısını düşürmemiz gerekiyor. Asgari ücretin devamlılık ücreti olmasından kurtarmamız, kurtulmamız gerekmektedir."