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Sorgun'da Ahilik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Sorgun'da Ahilik Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Sorgun Belediyesi ve Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte Ahilik değerlerinin önemi vurgulandı. Belediye Başkanı Ekinci, Ahiliği gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını belirtti.

Sorgun Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği tarafından Ahilik Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

Ahmet Efendi Şehir Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Ahiliği yaşatmak ve tanıtmak amacıyla her yıl birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Ekinci, Ahilik değerlerini gelecek nesillere aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Latif Altın ise Ahi'nin alnı ve eli açık, cömert, yardımsever olması gerektiğini dile getirdi.

Sorgun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdal Kaygusuz da Ahiliğin, halka dönük bir kurum olduğuna dikkati çekti.

Konuşmaların ardından yılın Ahisi seçilen Mustafa Bulut ile yılın kalfası seçilen Abdulkadir Açıkgöz'e şed kuşatıldı.

Etkinlikte, katılımcılara çorba ikram edildi.

Kaynak: AA / Şahin Özmen - Güncel

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