Son Dakika! Togg, yoğun talep nedeniyle çekilişle teslim edilecek araç sayısını 12 binden 20 bine çıkardı

Son dakika! Geçtiğimiz hafta ön siparişi açılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg, yoğun talep gördü. Bu nedenle şirket tarafından yapılan açıklamada, çekilişle teslim edilecek araç sayısının 12 binden 20 bine çıkarıldığı duyuruldu.

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı yerli otomobili Togg T10X için ön sipariş süreci geçtiğimiz hafta başladı. Şirketten yapılan açıklamada, yerli otomobil için verilen ön sipariş sayısının 7 günde 100 bine ulaştığı belirtildi.

20 BİNE ÇIKARILDI

Yoğun ilginin ardından bugünse Togg'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yoğun ilginiz için teşekkür ediyor çekilişle teslim edilecek T10X adedini 12 binden 20 bine çıkarıyoruz. Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında heyecan devam ediyor. Ön Sipariş için son gün 27 Mart. Çekiliş tarihi de bir gün ileri alınarak 29 Mart oldu."

ARZUYA GÖRE YAPILANDIRILABİLİYOR

2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabiliyor. Kullanıcılar seçtikleri versiyonun tasarımını, 'Türkiye'nin Renkleri'yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebiliyor. Dilenirse akıllı cihazın bulunduğu ortam değiştirilerek beğenilen dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğü de görülebiliyor.

Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X'in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçiyor. Kullanıcılar, T10X'in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebiliyor. Sonrasında da opsiyonel donanımları eklenip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detayları görüntülenebiliyor. Konfigürasyonu tamamlayanlar özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapıyor. Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçiyor.

Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60 bin lira bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Trumore e-Cüzdanını yaratıp 60 bin lira bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak, çekilişe katılma hakkı elde edecek.

SİPARİŞ HAKKI TANINMAYANLARA PARASI İADE EDİLECEK

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak."