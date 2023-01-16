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Son Dakika: Sözleşmeliye kadro müjdesi! Meclis'te kabul edildi

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Son dakika: Sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlandı.

AK Parti ve MHP milletvekilleri ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin aralarında bulunduğu 175 milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifi, yürütme ve yürürlük maddesiyle birlikte 9 maddeden oluşuyor.

Teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Murathan Aslan
Murathan Aslan
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

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