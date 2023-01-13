Son dakika: Sözleşmeli kamu personeline kadro düzenlemesi TBMM'de! 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bu düzenleme ile 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olanların beklemeden doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler. 1 yıl süreyle aynı görevde çalıştıktan sonra tayin haklarını elde etmiş olacaklar" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere yönelik kadro düzenlemesinin Meclis'te olduğunu söyledi.

"28 KASIM 2022'DEN ÖNCE SÖZLEŞMELİ OLANLAR KADROYA GEÇECEK"

Mustafa Elitaş'ın açıklamalarından satır başları;

Kamu personeline sözleşmeli olarak çalışanlar müracaat ettikleri halde atamaları gerçekleştirilecektir. Bugün kanun teklifini biraz önce TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Cumhur İttifakı olarak genel taslağı kanun haline getirmek için görevi yerine getirmiş olduk. İlgili komisyonlara havale edilecek, komisyonlarda gündemi içinde takdiri önümüzdeki hafta bugünden itibaren 48 saat içinde görüşülmesi gerekiyor.

Pazartesi veya Salı günü önümüzdeki hafta bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz. Bu teklifin 458 bin kişiye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında düzenleme yapıyoruz.

Bunu tamamen 657 sayılı kanunun 4B maddesine göre gerçekleştirmiş oluyoruz.

Uzman çavuşlarla ilgili kanun var, o kanunla ilgili belli süre uzman çavuşluk yapanlar sınava tabi olmadan ilk başvurduğu kurumlarla ihtiyaç varsa memuriyet hakkı kazanma düzenlemesi var, o düzenleme devam ediyor.

Belediye personeli 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz.

EYT ile kısmı biz bitirdik. Taktir yüce Meclis'in.

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