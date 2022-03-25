Son dakika... Manisa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
SARUHANLI, MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Saruhanlı- Akhisar kara yolunun Nuriye Mahallesi kavşağı yakınlarında aynı yönde seyreden 2 tır, bir kamyon ve bir yakıt tankerinin karıştığı trafik kazası oldu. Yakıt tankerinde ilk belirlemelere göre sızıntı tespit edilmedi.
Kaza sonucu araçlarda bulunan 4 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Sıkıştıkları araçlardan itfaiye tarafından çıkarılan 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Saruhanlı'dan Akhisar yönüne trafik akışı durdu.
Ekiplerin yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşan yolu trafiğe açma çalışması sürüyor.