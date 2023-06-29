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Son Dakika: Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak! İşte büyükbaş ve küçükbaş için belirlenen fiyat

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Son dakika: Kurban pazarlarında üreticinin elinde kalan kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Belki erken olacak ama bunun duyurusu yapmış olayım. Hayvan satış noktalarına hayvanlarını getiren üreticilerimizin herhangi bir şekilde hayvanlarının satılamaması durumunda Et ve Süt Kurumu bu hayvanları önceki yıllarda olduğu gibi yine alacak" dedi. Hayvanlar için belirlenen ücretler de yayınlandı.

Haftalar öncesinden açılan kurban pazarlarında satışlar, bayramın 2. günü olmasına rağmen devam ediyor. Pazar günü bayram sona erecek, satılamayan kurbanlıklar ise her yıl olduğu gibi Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Haberi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvanlar için belirlenen bedelleri de paylaştı.

"ERKEN OLACAK AMA DUYURAYIM"

Yumaklı, "Bugün ikinci gün belki erken olacak ama bunun duyurusu yapmış olayım. Hayvan satış noktalarına hayvanlarını getiren üreticilerimizin herhangi bir şekilde hayvanlarının satılamaması durumunda Et ve Süt Kurumu bu hayvanları önceki yıllarda olduğu gibi yine alacak" ifadelerini kullandı.

İŞTE KALEM KALEM ÜCRETLER

Yumaklı hayvanlar için belirlenen ücretleri de paylaşıp "Hayvansal üretimimize güç katan yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

İşte fiyat tablosu:

Son Dakika! Kurban pazarlarında üreticinin elinde kalan kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Et ve Süt Kurumu İbrahim Yumaklı Kurban Bayramı Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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