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Son dakika! Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

AA - Hüseyin Ordulu - Güncel
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Son dakika! Konya'da otomobilin devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Salih Y. idaresindeki 06 CCZ 929 plakalı otomobil, Ankara- Konya kara yolunun 90'ıncı kilometresinde, bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartılan sürücü Salih Y. ile araçtaki Buse Sena Y, Yağmur Y. ve Sudenaz Y. ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

İtfaiye Ankara Konya Güncel Haberler Son Dakika

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