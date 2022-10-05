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Son Dakika | Kayseri'de yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

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Son Dakika | Kayseri'de yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu şüpheli, Melikgazi ilçesinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel

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