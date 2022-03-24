Son dakika haberleri... Yemen Gazeteciler Sendikası, Taiz'de bir foto muhabirinin öldürüldüğünü açıkladı

Yemen Gazeteciler Sendikası, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde bir foto muhabirinin öldürüldüğünü duyurdu.

Sendikanın sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Fevvaz el-Wafi isimli foto muhabirinin arabasında vücudunda bıçak izleriyle esrarengiz şekilde ölü olarak bulunduğu aktarıldı.

Wafi'nin ailesi ve yakınları için taziye dileklerini ileten ve söz konusu suçu kınayan Sendika, Taiz'deki güvenlik yetkililerine olayın ivedilikle soruşturulması çağrısında bulundu.

Sendika, suçun faillerinin ortaya çıkarılması, yakalanması ve caydırıcı cezalarının verilmesi için yargıya sevk edilmesi gerektiğini belirtti.

Hükümet yetkililerinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bir dizi yerel medya organında görev yapan otuzlu yaşlardaki Wafi'nin, Husilerin Taiz'e yönelik bombalı saldırılarında sivillerin hayatını kaybettiği olayları kayda geçirdiği ifade ediliyor.

Yemen'deki ve bölgedeki medya ve insan hakları örgütlerine göre, gazeteciler, ülkedeki çatışma taraflarınca gerçekleştirilen ihlallere maruz kalıyor.

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından 2020 yılında yayımlanan küresel basın özgürlüğü sıralamasında Yemen, 180 ülke arasında 167. sırada yer alıyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.