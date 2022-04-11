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Son dakika haberleri | Mersin'de orman yangınından etkilenen alanlarda anemonlar çiçek açıyor

AA - Serkan Avci - Güncel
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Son dakika haberleri | Mersin'de orman yangınından etkilenen alanlarda anemonlar çiçek açıyor

Son dakika gündem haberi... Mersin'in Silifke ilçesinde, geçen yıl orman yangınlarında zarar gören alanlarda doğada kendiliğinden yetişen anemonlar (dağ lalesi) çiçek açmaya başladı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, geçen yıl orman yangınlarında zarar gören alanlarda doğada kendiliğinden yetişen anemonlar (dağ lalesi) çiçek açmaya başladı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, ilçede geçen yıl çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlarda yürütülen çalışmalar, doğanın yeniden canlanmasını sağlıyor.

Toprak işleme ve enkaz temizliği yapılıp fidan dikimiyle yeniden ağaçlandırılan orman alanlarına, kendiliğinden yetişen ve baharla çiçek açan bitkiler de renk katıyor.

Çiçek açan dağ laleleri, ormanlık alanların "kırmızı süsü" oluyor.

AA / Serkan Avci - Güncel

Mersin, Güncel, Haberler

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