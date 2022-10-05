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Son dakika haberleri | Kayseri'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Son dakika haberleri | Kayseri'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberleri: Kayseri'de jandarma ekiplerince hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de jandarma ekiplerince hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı tarihlerde kentte organize şekilde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan M.K., F.K. ve Z.A'nın adreslerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Jandarma Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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