Son dakika haberleri | Kayseri'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Kayseri'de jandarma ekiplerince hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Kayseri'de jandarma ekiplerince hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı tarihlerde kentte organize şekilde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan M.K., F.K. ve Z.A'nın adreslerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Hakan Can Şahin Cumhuriyet Başsavcılığı Jandarma Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

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