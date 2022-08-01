Son dakika haberleri... İzmir'de, tarım alanında yangın
Son dakika haberler... İZMİR'in Dikili ilçesinde, tarım alanında yangın çıktı.
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İZMİR'in Dikili ilçesinde, tarım alanında yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 18.15 sıralarında Çandarlı- Dikili yolu mevkisindeki tarım alanında, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel