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Son dakika haberleri... İzmir'de, tarım alanında yangın

Son dakika haberleri... İzmir'de, tarım alanında yangın

Son dakika haberler... İZMİR'in Dikili ilçesinde, tarım alanında yangın çıktı.

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İZMİR'in Dikili ilçesinde, tarım alanında yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Çandarlı- Dikili yolu mevkisindeki tarım alanında, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 2 uçak ve 11 arazöz sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Dikili İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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