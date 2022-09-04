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Son dakika haberleri... İSTANBUL-TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN DİŞ HEKİMİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Son dakika haberleri... İSTANBUL-TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN DİŞ HEKİMİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika habere göre BAŞAKŞEHİR TEM Otoyolu Ispartakule Kavşağı'nda trafik kazası sonucu diş hekimi Harun Koca hayatını kaybetti.

BAŞAKŞEHİR TEM Otoyolu Ispartakule Kavşağı'nda trafik kazası sonucu diş hekimi Harun Koca hayatını kaybetti. Koca, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Başakşehir TEM Otoyolu Ispartakule Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, diş hekimi Harun Koca kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Koca'yı hastaneye götürdü ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Türkiye Diş Hekimleri Birliği delegelerinden ve İstanbul Diş Hekimi Odası geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerinden olan Koca için bugün Bahçeşehir Camii'nde ikindi namazından sonra tören düzenlendi. Koca'nın törenin ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi.

- İstabul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Yeşilmen - Güncel

TEM Otoyolu Başakşehir İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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