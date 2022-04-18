GAZİANTEP - Silahlı kavgada iki ateş arasında kalan kadın öldü - Haberler

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GAZİANTEP - Silahlı kavgada iki ateş arasında kalan kadın öldü

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te silahlı kavgada iki ateş arasında kalan kadın hayatını kaybetti.

Gaziantep'te silahlı kavgada iki ateş arasında kalan kadın hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde iki kişi henüz belirlenemeyen nedenle birbirlerine silahla ateş etmeye başladı.

O sırada evinin önünde çay içen iki çocuk annesi Fatma Küçük'e (42) mermi isabet etti.

112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Küçük, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çalışma başlatan polis ekipleri, kavganın ardından kaçan şüphelilerden Mehmet Ö'yü (24) yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

GAZİANTEP - Silahlı kavgada iki ateş arasında kalan kadın öldü

GAZİANTEP - Silahlı kavgada iki ateş arasında kalan kadın öldü

GAZİANTEP - Silahlı kavgada iki ateş arasında kalan kadın öldü

GAZİANTEP - Silahlı kavgada iki ateş arasında kalan kadın öldü

GAZİANTEP - Silahlı kavgada iki ateş arasında kalan kadın öldü

GAZİANTEP - Silahlı kavgada iki ateş arasında kalan kadın öldü

GAZİANTEP - Silahlı kavgada iki ateş arasında kalan kadın öldü

GAZİANTEP - Silahlı kavgada iki ateş arasında kalan kadın öldü

GAZİANTEP - Silahlı kavgada iki ateş arasında kalan kadın öldü

AA / Fırat Özdemir - Güncel

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