Son dakika haberleri | Apartmandaki bebek arabasının çalınma anı kamerada

KONYA'da, bir apartman dairesinin önündeki bebek arabasını çalan Mert Toklu (21) polis tarafından yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan kaydı olan Toklu, tutuklandı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen pazar günü Karatay ilçesinde meydana geldi. Mert Toklu, girdiği apartmanda bir dairenin önünde duran bebek arabasını alıp kaçtı. Durumu fark eden ev sahibi, polise haber verdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip şüphelinin 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan Mert Toklu olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada Toklu'nun daha önce de bir evin önünden ayakkabı çalıp sattığı ve parasıyla da uyuşturucu madde satın aldığı saptandı. Aynı eylemleri sürekli gerçekleştirdiği öne sürülen Toklu'nun S.H.'ye sattığı bebek arabası, sahibine teslim edildi. S.H. hakkında 'hırsızlık malı satın almak' suçundan adli işlem başlatıldı. Toklu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.