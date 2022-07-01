Son dakika haberleri... Antalya'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü Son dakika gündem haberi: Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti. İ.U. (42) yönetimindeki 07 AKZ 696 plakalı otomobil, Kestel Mahallesi D-400 kara yolunda elektrikli bisikleti ile yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Alman uyruklu Zabihullah Yahyapour'a (68) çarptı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yahyapour'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze incelemelerin ardından Alanya Belediyesi morguna götürüldü. Sürücü İ.U. gözaltına alındı. AA / Mert Cantürk - Güncel Kestel Mahallesi Antalya Alanya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Antalya'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.