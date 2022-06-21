Son dakika haberleri... Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı Son dakika haberine göre Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 360 şüpheliden 52'si tutuklandı. Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 360 şüpheliden 52'si tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 13-19 Haziran tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda, 7 kilogram eroin, 2 kilo 500 gram esrar, 780 gram skunk, 360 gram bonzai, 320 metamfetamin gram14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 360 zanlıdan 52'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. AA / Cankut Taşdan - Güncel Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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