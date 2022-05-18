Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Son dakika haberi... Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri... Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Aydoğdu, Çınarlı ve Bahçelievler ile Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adresler ve şüphe üzerine durdurulan bazı araçlardaki aramalarda, 140 ecza hap, 25 gram esrar, 3 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ö, H.Ö, F.A, H.T, M.S, M.A, H.D. ve T.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Uyuşturucu Operasyonu, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Haberler

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