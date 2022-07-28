Son dakika haberi! Tekirdağ'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında Gelen son dakika haberlerine göre Malkara ilçesinde bir sitenin bahçesinden motosiklet çalınması, güvenlik kamerasına yansıdı. Malkara ilçesinde bir sitenin bahçesinden motosiklet çalınması, güvenlik kamerasına yansıdı. Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki bir sitenin bahçesinde Onur Tetik'e ait iki ay önce satın alınan motosiklet, iki kişi tarafından çalındı. Tetik'in haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan hırsızlık, bahçedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Güncel AA / Ömür Çolak Güncel Haberler Son Dakika

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