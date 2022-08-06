Son dakika haberi! Serdivan'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördü.
Kemalpaşa Mahallesi kampüs yolundaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yol kenarında tutuşan çalılardan çıkan alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alana yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme ve polis ekipleri sevk edildi.
Yarım saatte söndürülen yangında, yaklaşık 3 dönüm alan yandı.
AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel