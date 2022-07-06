Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü - Haberler

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Konya'da hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan öldü

AA - Atilla Hancı - Güncel
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Konya'da görev yaptığı hastanede saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti.

Konya'da görev yaptığı hastanede saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören hasta M.A. ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Doktoru silahla vuran M.A, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile M.A. ameliyata alındı.

Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Özkan, AA muhabirine, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

AA / Atilla Hancı - Güncel

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