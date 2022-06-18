Son dakika haberi | İran'da savaş uçağı düştü Bir son dakika haberine göre İran, orduya bağlı F-14 savaş uçağının teknik arıza nedeniyle görev esnasında düştüğünü, pilot ve yardımcısının paraşütle atlarken yaralandığını açıkladı. İran, orduya bağlı F-14 savaş uçağının teknik arıza nedeniyle görev esnasında düştüğünü, pilot ve yardımcısının paraşütle atlarken yaralandığını açıkladı. İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'e göre İran Ordusu İsfahan Halkla İlişkiler Sorumlusu Resul Mutemedi, uçağın görev esnasında yaşanan teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirtti. Pilot ve yardımcısının paraşütle acil iniş yaparken yaralandığını aktaran Mutemedi, yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını kaydetti. AA / Haydar Şahin - Güncel Pilot İran Güncel Haberler Son Dakika

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