Son dakika haber! İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Temmuzda 68 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Temmuzda 68 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, temmuz ayındaki iç güvenlik operasyonlarına değinerek, "Toplam 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, bakanlığın temmuz ayı faaliyetlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Çataklı, temmuzda PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 11'i büyük, 25'i orta çaplı olmak üzere 12 bin 377 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 728 operasyon düzenlendiğini belirterek, "Bu operasyonlarda, aralarında 2'si gri, 4'ü turuncu ve 1'i mavi kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu 10'u ölü, 44'ü sağ, 14'ü teslim toplam 68 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 56'sı PKK/KCK, 11'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca temmuz ayı içerisinde terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1141 şüpheli gözaltına alınmıştır" dedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Yardımcısı Çataklı, Ankara'da 3 cemevine düzenlenen saldırıyla ilgili, "Olayın gerçekleşme süresi oldukça kısa. Buradan da bunun planlandığı anlaşılıyor. 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. İrtibatlarıyla ilgili bazı örgüt bağlantıları da var. Eski Türkiye'nin hayalini kuranlar, hala bu konular üzerinden Türkiye'nin istikrarsızlığa sürüklenebileceğine, hala bu bayatlamış taktiklerin tutacağına inananlar var. Bazen kapılara işaretler bırakarak bir şekilde bunu denemeye çalışıyorlar. Çok şükür ki hem milletimizin ferasetiyle hem de kolluk birimlerimizin dikkati ve kapasitesiyle bu denemelerin hepsi akim kalıyor. Bu son olayda da bu provokatif eylemin failleri üzerinden 24 saat geçmeden kolluk birimlerimiz tarafından kıskıvrak yakalanıp adalete teslim edilmiştir. İfade etmek isterim ki geçen yüzyılda kalmış bu ucuz numaralara artık karnımız toktur" dedi.