Bozdağ: "Türkiye'nin en büyük açıklarından birisi yerli ve milli demokratik bir muhalefet açığıdır" - Haberler

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Bozdağ: "Türkiye'nin en büyük açıklarından birisi yerli ve milli demokratik bir muhalefet açığıdır"

AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
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AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (4)

AA / Ahmet Alican Koç - Güncel

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