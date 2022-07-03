Bozdağ: "Türkiye'nin en büyük açıklarından birisi yerli ve milli demokratik bir muhalefet açığıdır"
AA - Ahmet Alican Koç - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (4)
AA / Ahmet Alican Koç - Güncel