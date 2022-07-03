Bozdağ: "Türkiye'nin en büyük açıklarından birisi yerli ve milli demokratik bir muhalefet açığıdır" AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (4) AA / Ahmet Alican Koç - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bozdağ: 'Türkiye'nin en büyük açıklarından birisi yerli ve milli demokratik bir muhalefet açığıdır' - Haberler

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