Son dakika haberi: Bangladeş'te polis tarafından öldürülen öğrenci liderinin cenazesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Bangladeş'te polis tarafından öldürülen öğrenci liderinin cenazesi

Son dakika haberler... Bangladeş'in başkenti Dakka'da binlerce kişi, pazar günkü çatışmalarda güvenlik güçleri tarafından vurulduktan sonra çarşamba günü hayatını kaybeden ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) üyesi öğrenci lideri Nura Alam'ın cenaze törenine katıldı.

 - Güncelleme:

Bangladeş'in başkenti Dakka'da binlerce kişi, pazar günkü çatışmalarda güvenlik güçleri tarafından vurulduktan sonra çarşamba günü hayatını kaybeden ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) üyesi öğrenci lideri Nura Alam'ın cenaze törenine katıldı. Pazar günü meydana gelen olaylarda zamları ve elektrik kesintilerini protesto etmek için toplanan parti üyelerine polisin sert müdahalesi sonucu iki protestocu ölmüş ve çok sayıda protestocu da yaralanmıştı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Md. Kamruzzaman - Güncel

Bangladeş Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title