Son dakika haberi: Bangladeş'te polis tarafından öldürülen öğrenci liderinin cenazesi Son dakika haberler... Bangladeş'in başkenti Dakka'da binlerce kişi, pazar günkü çatışmalarda güvenlik güçleri tarafından vurulduktan sonra çarşamba günü hayatını kaybeden ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) üyesi öğrenci lideri Nura Alam'ın cenaze törenine katıldı. Bangladeş'in başkenti Dakka'da binlerce kişi, pazar günkü çatışmalarda güvenlik güçleri tarafından vurulduktan sonra çarşamba günü hayatını kaybeden ana muhalefet partisi Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) üyesi öğrenci lideri Nura Alam'ın cenaze törenine katıldı. Pazar günü meydana gelen olaylarda zamları ve elektrik kesintilerini protesto etmek için toplanan parti üyelerine polisin sert müdahalesi sonucu iki protestocu ölmüş ve çok sayıda protestocu da yaralanmıştı. Güncel AA / Md. Kamruzzaman Bangladeş Güncel Haberler Son Dakika

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