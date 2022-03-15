Son dakika haberi... Bakan Yardımcısı Birpınar: "İklim kanunu yapacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar, "İklim kanunu yapacağız. Bu kanun içerisinde karbon vergisi ve aynı zamanda karbon ticaretini konuşacağız." dedi.

Birpınar, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) ile Adana Sanayi Odası (ADASO) tarafından bir otelde düzenlenen "Yeşil Zirve" toplantısına canlı bağlantıyla katılarak konuşma yaptı.

Atmosferdeki karbondioksit ve metan gazlarının iklim üzerinde önemli etkileri olduğunu, bu gazların miktarlarındaki değişimlerin canlı hayatını olumsuz etkileyeceğini belirten Birpınar, "Şu anda dünyanın ortalama sıcaklığı 16,1 derece. Böyle devam ederse bu sıcaklık 4-5 derece artacak. Çıkarsa ne olacak? Çıkarsa da şimdi yavaşça yaşadığımız hava olaylarını 10 misli, 20 misli maalesef yaşayacağız." dedi.

Birpınar, Batı'nın yıllar önce havayı, doğayı ve suyu acımasızca kirleterek bir kalkınma modeli geliştirdiğini ancak bugünlerde bu modelin doğaya zarar vermeden yapılmaya çalışıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Çünkü biliyorlar ki bu böyle giderse, mevcut kalkınmakta olan ülkeler de kendileri gibi kalkınmaya kalkarsa dünya yaşanacak yer olmaktan çıkacak ve büyük felaketler yaşanacak. Milyonlarca insan ölecek. Batılılar ölmeyi en az isteyen insanlar çünkü zenginler ölmek istemez. Zenginler en son ölmek ister. Fakir için öyle bir problem yok da zengin en son ölmek ister. Onun için onlar diyorlar ki 'Dünyayı kirlettik, böyle bir kalkınma modeli oluşturduk. Siz aman böyle yapmayın. Doğaya saygılı olun. Toprağı kirletmeden bir kalkınma modeli yapın.' Nasıl yapacağız bunu? Çok maliyetli, para lazım, ne yapacağız? O zaman 'Biz size kredi verelim, yardım edelim.' Tamam verin. Bu konuda müzakereler, toplantılar yapıyor. Paris İklim Antlaşması'ndaki hedef de 2100 yılına kadar sıcaklıkları en fazla 1-2 derece artırmayı hedefliyor. 4-5 derece olursa yaşanamayacak bir dünya ortaya çıkıyor. Başka gezegenimiz de yok. Burada yaşamak istiyoruz ama hem sanayimiz büyüsün, kalkınsın, zenginleşelim hem de refah seviyesini yükseltelim ama bir yandan da doğayı koruyalım istiyoruz."

"Önümüzdeki nesiller bize bir tane ağacı bile kestirmeyecekler"

Birpınar, atık ekonomisinin ön planda olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Atığa yatırım yapın sanayici arkadaşlar. Atığa yatırım yapan çok para kazanır bundan sonra. Ben hep bunu söylüyorum. Geri dönüşüm ve atığa yatırım yapanlar para kazanmaya devam edecekler. Bir zamanlar yenilenebilir enerji sektörü çok önemliyken bundan sonra atık sektörü çok ön planda olacak. 3 yıl öncesine göre atık kağıt bugün 5-6 bin liraya çıktı. Önümüzdeki süreçte 10 bin lirayı bulursa hiç şaşırmayın çünkü dünya buraya doğru gitmeye zorluyor. Önümüzdeki nesiller bize bir tane ağacı bile kestirmeyecekler. Dolayısıyla elinizde ne varsa onlarla idare edeceksiniz. Bunlarla döngüsel ekonomiyi döndürmeye çalışacaksınız."

"İklim kanunu yapacağız"

Hükümetin çevre ve iklim değişikliği konusunda yaptığı çalışmaları anlatan Birpınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki süreçte İklim Şurası'nın sonuçlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu kamuoyuna açıklayacaktır. İklim kanunu yapacağız. Bu kanun içerisinde karbon vergisi ve aynı zamanda karbon ticaretini konuşacağız. Sınıflandırmayı da iyi yapmak lazım. Hangi sektörde işlerin 'yeşil işler' olduğunun belirlenmesi lazım. Onunla ilgili de yönetmelik hakkında çalışmalarımız devam ediyor çünkü ona göre finansman gelecek. Dünyadaki şu andaki uluslararası finansmanın yüzde 90'ı iklim dostu projelere gidiyor. Biz çok ucuz bir kredi bulduk aldık. O krediyle de birçok iklim projesi yapılacak. Yarın da Londra'da yapacağımız toplantıda milyarlarca dolarlık fonlar görüşülecek. Türkiye'ye bu yatırımları yapmak istiyorlar. Biliyorlar ki Türkiye çok ciddi emisyon azaltım potansiyeli olan bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'ye yapılan yatırımların geri döneceğini de biliyorlar. Türkiye'yi hem Dünya Bankası hem AB Yatırım Bankası hem de diğerleri güvenilir bir ülke olarak görüyorlar."