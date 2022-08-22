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Son dakika haberi! Antalya'da köpek ölümlerine yenileri eklendi (2)

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Son dakika haberi! Antalya'da köpek ölümlerine yenileri eklendi (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre HAVRİTA'YA ERİŞİM ENGELİ TALEBİAntalya'da Muratpaşa Belediyesi, son iki hafta içinde çok sayıda sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesinin ardından sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren Havrita uygulaması hakkında suç duyurusunda bulundu.

HAVRİTA'YA ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, son iki hafta içinde çok sayıda sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülmesinin ardından sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren Havrita uygulaması hakkında suç duyurusunda bulundu. Belediye, Antalya'da yaşanan ölümlere neden olduğu iddia edilen internet uygulaması Havrita'ya erişim engeli getirilmesini talep etti. Uygulama nedeniyle hayvanların yaşam hakkının tehlike altında olduğuna dikkat çekilen suç duyurusunda, "Yeni hayvan ölümlerine engel olmak amacıyla Havrita uygulamasına Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde erişimin engellenmesini talep etme zarureti doğmuştur" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Güncel

Muratpaşa Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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