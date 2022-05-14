Son dakika haber: VAN MERKEZLİ 2 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 10 TUTUKLAMA - Haberler

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Son dakika haber: VAN MERKEZLİ 2 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU 10 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre VAN merkezli 2 ilde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ve uyuşturucu madde kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VAN merkezli 2 ilde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ve uyuşturucu madde kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), JASAT ve İstihbarat ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Van merkez, Erciş ve Ağrı'nın Patnos ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve yapılan üst aramalarında 752 gram metamfetamin maddesi, 15 gram toz ersar, 24 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler M.Ç., T.G., S.A., N.Ç., E.T., K.S., M.Z.A., U.B., İ.Y. ve İ. Y., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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