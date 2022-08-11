Son dakika haber: Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, mezarı başında anıldı Son dakika gündem haberi: TRABZON'un Maçka ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce açılan ateşte, korumak istediği Eren Bülbül (15) ile birlikte şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik (38), Hatay'daki mezarı başında anıldı. TRABZON'un Maçka ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce açılan ateşte, korumak istediği Eren Bülbül (15) ile birlikte şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik (38), Hatay'daki mezarı başında anıldı. Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin evden erzak çaldığını ihbar edip güvenlik güçlerine yer gösteren Eren Bülbül ile birlikte şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için Hatay'ın İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'ndeki mezarı başında anma düzenlendi. Programa, şehidin yakınlarının yanı sıra İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım, Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, şehitler için dua edildiği anmada eşi Cemile Gedik ile çocukları Ferhat Gedik'in mezarı başına çiçek bıraktı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ Jandarma Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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