Son dakika haber! Nevşehir'de hükümlü ve tutuklulara yönelik konferans düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü tarafından hükümlü ve tutuklulara yönelik bağımlılıkla mücadele konferansı düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımının Zararları ve Bağımlılıkla Mücadele" konulu konferans gerçekleştirildi.

NEVÜ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Gülhan Küçük Öztürk, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının birey, aile ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri konulu sunum yaptı.

Öztürk, bağımlılığın nasıl geliştiği, bağımlılık döngüsü, uyuşturucu maddelerin zararları, mücadele yöntemleri hakkında bilgi vererek, etkili başa çıkma yöntemlerini anlattı.

Konferans, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sonra erdi.