Son dakika haber... Mardin Derik'te Kaza Yapan Araçlara Müdahale Eden Ekiplere Tır Çarptı: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Son dakika haber... Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Mardin'in Derik ilçesinde kaza yapan araçlara müdahale ekiplere TIR çaptı. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi.

Derik ilçe merkezinde üç aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada hızla gelen bir TIR kazaya müdahale edenlere çarptı, ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.