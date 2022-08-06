Son dakika haber: Manisa'da orman yangını çıktı Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Deniş Köyü'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler 45 arazöz, 12 dozer ve 14 su tankeri ile müdahale ediyor. Havanın kararmasıyla devreye alınan gece görüşlü 2 helikopter de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Güncel AA / Nurullah Kalay Manisa Soma su Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Manisa'da orman yangını çıktı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.