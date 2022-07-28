Bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Ordu Caddesi'ndeki metruk binada Kenan Yılmaz ile E.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında E.K, Yılmaz'ı bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yılmaz'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
E.K, ekiplerce gözaltına alındı.
AA / Ali Korkmaz - Güncel