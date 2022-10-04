Bulgaristan'da silah fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi öldü Güncel Haberler Orta Bulgaristan'da bulunan Kazanlık şehrindeki Arsenal silah fabrikasının mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 3 işçi öldü, 3 işçi ise yaralandı. Orta Bulgaristan'da bulunan Kazanlık şehrindeki Arsenal silah fabrikasının mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 3 işçi öldü, 3 işçi ise yaralandı. Görgü tanıklarının açıklamalarına dayandırılan haberlerde, öğle saatlerinde fabrikanın 112 No'lu atölyesindeki patlamanın çok güçlü olduğu ve çıkan dumanların dakikalar içinde yayıldığı belirtildi. İftaiye ekiplerinin kaza bölgesine doğru yola çıktığı aktarıldı. Arsenal silah fabrikasındaki olayla ilgili soruşturma açıldığı bilgisi paylaşıldı. Aynı fabrikada geçen yıl çıkan yangında da bir işçi hayatını kaybetmişti. Son yıllarda ülkenin Kazanlık, Gorni Lom, Lovnidol, Petolıçkata, Kostenetz, Mıglij ve İgonovo'daki çeşitli silah fabrikaları ve mühimmat depolarında meydana gelen çok sayıda kazada 20 kişi ölmüştü. Kaynak: AA / Güncel Bulgaristan Arsenal FC Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bulgaristan'da silah fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.